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  4. ВИДЕО. Первый суперкамбек сезона: как 29-й номер АТР отдал матч с 6:0, 4:2
ATP
28 декабря 2024, 19:36 |
92
0

ВИДЕО. Первый суперкамбек сезона: как 29-й номер АТР отдал матч с 6:0, 4:2

Смотрите видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич на United Cup 2025

28 декабря 2024, 19:36 |
92
0
ВИДЕО. Первый суперкамбек сезона: как 29-й номер АТР отдал матч с 6:0, 4:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим и Борна Чорич

28 декабря состоялась матчевое противостояние между Канадой и Францией в группе А на United Cup, который завершился со счетом 2:1 в пользу красных.

Единственное очко для хорватов принес Борна Чорич (АТР 90), который выиграл свой поединок против Феликса Оже-Альяссима (АТР 29) в трех сетах за 2 часа и 21 минуту – 0:6, 6:4, 6:4.

Чорич оформил суперкамбек. Феликс побеждал 6:0, 2:0 (выиграл 8 геймов подряд, отдав всего 10 поинтов). Затем счет стал 4:2 в пользу канадца и Борна выиграл 4 гейма подряд, тем самым переведя игру в третий сет, который в итоге также остался за ним.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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