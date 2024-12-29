США – Канада. Решающий парный матч. Смотреть онлайн LIVE трансляция

29 декабря продолжаются матчевые противостояния группового этапа United Cup 2025.

В группе А сойдутся сборные США и Канады. Ориентировочное время начала первой игры – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 29 декабря

США – Канада

Коко Гауфф – Лейла Фернандес – 6:3, 6:2

– Лейла Фернандес – 6:3, 6:2 Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6

Тейлор Фритц – – 6:4, 5:7, 3:6 Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим

В одной группе США и Канада выступают вместе с Хорватией. 28 декабря канадцы переиграли хорватов 2:1.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей