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29 декабря 2024, 17:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:12
775
1

США – Канада. Решающий парный матч. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 12:00 по Киеву

29 декабря 2024, 17:10 | Обновлено 29 декабря 2024, 17:12
775
1
США – Канада. Решающий парный матч. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря продолжаются матчевые противостояния группового этапа United Cup 2025.

В группе А сойдутся сборные США и Канады. Ориентировочное время начала первой игры – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 29 декабря

США – Канада

  • Коко Гауфф Лейла Фернандес – 6:3, 6:2
  • Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим

В одной группе США и Канада выступают вместе с Хорватией. 28 декабря канадцы переиграли хорватов 2:1.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Коко Гауфф Лейла Фернандес Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Канады по теннису сборная Канады по теннису United Cup смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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igor semenyk
Де дивитись ?.Не займайтесь х....ньою,якщо об*являєте то показуйте,а не затравлюйте вболівальників.
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