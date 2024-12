Определен первый четвертьфиналист United Cup 2025

Сборная Казахстана по теннису вышла в плей-офф командного турнира United Cup 2025, который проводится на кортах австралийских городов Сидней и Перт с 27 декабря по 5 января.

Казахстан выиграл оба матча на групповом этапе, одолев вначале Испанию со счетом 2:1, а затем переиграв и Грецию. Противостояние с греческими теннисистами до сих пор продолжается, поскольку проведение смешанного парного поединка обязательно для определения итогового счета. Однако благодаря двум победам в одиночных матчах казахстанцы гарантировали себе победу.

Вначале Александр Шевченко (АТР 78) сотворил сенсацию, одолев 11-го номера рейтинга АТР Стефаноса Циципаса (АТР 11). А затем Елена Рыбакина (WTA 6) переиграла Марию Саккари (WTA 32).

В четвертьфинале United Cup Казахстан встретится с победителем группы Е, где 30 декабря между собой первое место разыграют Китай и Германия.

Moving on 🏃



Elena Rybakina sends Kazakstan to the last 8 as she beats Sakkari 6-4 6-3 💪@UnitedCupTennis #Unitedcup pic.twitter.com/hTlPgh4vEV