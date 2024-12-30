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WTA
30 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:03
187
0

Определен первый четвертьфиналист United Cup 2025

Казахстан в группе С переиграл и Испанию, и Грецию

30 декабря 2024, 07:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:03
187
0
Определен первый четвертьфиналист United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Александр Шевченко

Сборная Казахстана по теннису вышла в плей-офф командного турнира United Cup 2025, который проводится на кортах австралийских городов Сидней и Перт с 27 декабря по 5 января.

Казахстан выиграл оба матча на групповом этапе, одолев вначале Испанию со счетом 2:1, а затем переиграв и Грецию. Противостояние с греческими теннисистами до сих пор продолжается, поскольку проведение смешанного парного поединка обязательно для определения итогового счета. Однако благодаря двум победам в одиночных матчах казахстанцы гарантировали себе победу.

Вначале Александр Шевченко (АТР 78) сотворил сенсацию, одолев 11-го номера рейтинга АТР Стефаноса Циципаса (АТР 11). А затем Елена Рыбакина (WTA 6) переиграла Марию Саккари (WTA 32).

В четвертьфинале United Cup Казахстан встретится с победителем группы Е, где 30 декабря между собой первое место разыграют Китай и Германия.

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Греция – Казахстан. Саккари – Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису United Cup статистические расклады Елена Рыбакина Александр Шевченко (теннис)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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