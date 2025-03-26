Определилась первая пара четвертьфиналистов на ATP 1000 в Майами
Димитров и Черундоло сыграют в первом четвертьфинале
На проходящем в Майами хардовом Мастерсе стала известна первая пара, которая сыграет в четвертьфинале.
Болгарский теннисист Григор Димитров (ATP 15) переиграл Брендона Накашиму (ATP 32) в двух сетах. Это была их третья встреча на корте, и теперь на счету болгарина 2 победы против 1-й у американца.
Аргентинец Франсиско Черундоло (ATP 24) довольно быстро разобрался с 5-м сеяным Каспером Руудом (ATP 6) из Норвегии. Для того, чтобы отправить норвежца досрочно готовиться к грунтовым покрытиям, Франсиско понадобился час и 26 минут времени с перерывом на дождь.
ATP 1000 Майами, 1/8 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [5] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 4:6, 2:6
Григор Димитров (Болгария) [14] – Брендон Накашима (США) [31] – 6:4, 7:5
В 1/4 финала между собой сыграют Григор Димитров (Болгария) [14] и Франсиско Черундоло (Аргентина) [23].
Видеообзор матча Каспер Рууд – Франсиско Черундоло
Видеообзор матча Григор Димитров – Брендон Накашима
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