Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Реала назвал хавбека, который был лучше Зидана, Модрича и Хави
Испания
26 марта 2025, 02:15 |
140
1

Экс-игрок Реала назвал хавбека, который был лучше Зидана, Модрича и Хави

Хамес Родригес высоко оценил свой прайм

26 марта 2025, 02:15 |
140
1
Экс-игрок Реала назвал хавбека, который был лучше Зидана, Модрича и Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Бывший игрок мадридского «Реала» колумбийский хавбек Хамес Родригес высоко оценил свою игру в расцвете сил.

«Зинедин Зидан был великолепен в расцвете сил, но считаю, что в прайме я был лучше. В расцвете сил я был лучше Луки Модрича и Хави», – сказал Родригес.

Хамес был игроком «Реала» с 2014 по 2020 год. За это время он успел также поиграть два сезона в аренде в «Баварии».

Сейчас Хамес защищает цвета мексиканского клуба «Леон». Недавно он успел забить свой дебютный гол за мексиканский клуб.

По теме:
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Недовольство Анчелотти. Звезда Реала принял решение по своему будущему
Топовое предложение. Звезда Реала может перебраться в Ман Сити
Хамес Родригес Зинедин Зидан Реал Мадрид Хави Лука Модрич
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 09:11 15
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии

Голкипер «сине-желтых» оценил результат команды в Лиге наций

Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Бокс | 25 марта 2025, 11:47 0
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса

Джастис Хуни может претендовать на титул чемпиона мира по версии WBO

Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Футбол | 25.03.2025, 08:27
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Футбол | 26.03.2025, 02:23
Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
Футбол | 25.03.2025, 23:12
Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Нікуя собі 😳
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 33
Футбол
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 1
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
24.03.2025, 23:40 1
Бокс
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем