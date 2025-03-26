Экс-игрок Реала назвал хавбека, который был лучше Зидана, Модрича и Хави
Хамес Родригес высоко оценил свой прайм
Бывший игрок мадридского «Реала» колумбийский хавбек Хамес Родригес высоко оценил свою игру в расцвете сил.
«Зинедин Зидан был великолепен в расцвете сил, но считаю, что в прайме я был лучше. В расцвете сил я был лучше Луки Модрича и Хави», – сказал Родригес.
Хамес был игроком «Реала» с 2014 по 2020 год. За это время он успел также поиграть два сезона в аренде в «Баварии».
Сейчас Хамес защищает цвета мексиканского клуба «Леон». Недавно он успел забить свой дебютный гол за мексиканский клуб.
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