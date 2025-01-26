ВИДЕО. С почином. Хамес Родригес забил дебютный гол за Леон

В воскресенье, 26 января, проходит матч 3-го тура чемпионата Мексики между «Леоном» и «Хуаресом»

Матч принимает Эстадион Леон в Леоне.

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На 50-й минуте матча Хамес Родригез забил свой дебютный гол за мексиканский клуб, реализовав удар с 11-метровой отметки.