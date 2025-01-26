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26 января 2025, 03:03 |
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0

ВИДЕО. С почином. Хамес Родригес забил дебютный гол за Леон

Колумбиец реализовал 11-метровый удар

26 января 2025, 03:03 |
70
0
ВИДЕО. С почином. Хамес Родригес забил дебютный гол за Леон
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

В воскресенье, 26 января, проходит матч 3-го тура чемпионата Мексики между «Леоном» и «Хуаресом»

Матч принимает Эстадион Леон в Леоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте матча Хамес Родригез забил свой дебютный гол за мексиканский клуб, реализовав удар с 11-метровой отметки.

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Хамес Родригес Леон (Мексика) видео голов и обзор чемпионат Мексики по футболу Хуарес
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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