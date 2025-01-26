Другие новости26 января 2025, 03:03 |
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ВИДЕО. С почином. Хамес Родригес забил дебютный гол за Леон
Колумбиец реализовал 11-метровый удар
26 января 2025, 03:03 |
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В воскресенье, 26 января, проходит матч 3-го тура чемпионата Мексики между «Леоном» и «Хуаресом»
Матч принимает Эстадион Леон в Леоне.
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На 50-й минуте матча Хамес Родригез забил свой дебютный гол за мексиканский клуб, реализовав удар с 11-метровой отметки.
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