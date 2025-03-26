Одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год
Саудовская Аравия заманивает Усмана Дембеле
Звездный вингер «ПСЖ» Усман Дембеле уже летом может покинуть клуб.
По информации El Nacional, к Дембеле есть большой интерес из Саудовской Аравии. Сообщается, что француз получил невероятное предложение – ему обещают контракт, в котором прописана зарплата 100 миллионов евро в год. Руководство парижан прилагает максимум усилий, чтобы удержать своего лидера.
В этом сезоне Дамбеле провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал шесть передач. Сейчас Дембеле в обновленном рейтинге фаворитов на Золотой мяч занимает пятую строчку.
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