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Франция
26 марта 2025, 02:33 |
134
0

Одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год

Саудовская Аравия заманивает Усмана Дембеле

26 марта 2025, 02:33 |
134
0
Одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Звездный вингер «ПСЖ» Усман Дембеле уже летом может покинуть клуб.

По информации El Nacional, к Дембеле есть большой интерес из Саудовской Аравии. Сообщается, что француз получил невероятное предложение – ему обещают контракт, в котором прописана зарплата 100 миллионов евро в год. Руководство парижан прилагает максимум усилий, чтобы удержать своего лидера.

В этом сезоне Дамбеле провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал шесть передач. Сейчас Дембеле в обновленном рейтинге фаворитов на Золотой мяч занимает пятую строчку.

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Усман Дембеле ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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