Одному из лучших игроков сезона дают контракт на €100 млн в год

Звездный вингер «ПСЖ» Усман Дембеле уже летом может покинуть клуб.

По информации El Nacional, к Дембеле есть большой интерес из Саудовской Аравии. Сообщается, что француз получил невероятное предложение – ему обещают контракт, в котором прописана зарплата 100 миллионов евро в год. Руководство парижан прилагает максимум усилий, чтобы удержать своего лидера.

В этом сезоне Дамбеле провел 37 матчей, забил 30 голов и отдал шесть передач. Сейчас Дембеле в обновленном рейтинге фаворитов на Золотой мяч занимает пятую строчку.