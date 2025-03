Месси поедет за титулом? Аргентина еще до игры с Бразилией вышла на ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2026, который пройдет через с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике через 2 года.

Аргентина гарантировала себе место на мундиале после матча 14-го тура в зоне квалификации Южной Америки между командами Боливии и Уругвая (0:0).

Сейчас аргентинцы занимают первое место в отборочной группе с 28 очками. От Южной Америки на ЧМ отправятся первые шесть сборных. Боливия, которой осталось провести четыре поединка, с 14 пунктами занимает седьмую строчку.

Таким образом, Аргентина точно не опустится ниже шестой позиции, поскольку боливийцы максимум смогу набрать 26 баллов.

В ночь на 26 марта аргентинцы сыграют против Бразилии на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе. Старт встречи запланирован на 02:00 по Киеву.

Аргентина – действующий победитель чемпионата мира, который в последний раз состоялся осенью 2022 года в Катаре. Тогда в финале Лионель Месси и компания по пенальти одолели Францию (5:4) после основного времени и экстра-таймов (3:3), а сам Лео оформил дубль.

Таблица квалификационной группы ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

🇦🇷 @Argentina have booked their ticket to the #FIFAWorldCup ! #WeAre26 pic.twitter.com/ZKTo2hr5mP

The last time Argentina stepped onto the pitch at the #FIFAWorldCup... 🏆



🇦🇷 Argentina will defend the trophy at #WeAre26!