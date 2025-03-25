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Чемпионат мира
25 марта 2025, 20:30 |
809
0

Иран сыграл вничью с Узбекистаном и отобрался на чемпионат мира

Команды забили по 2 мяча

25 марта 2025, 20:30 |
809
0
Иран сыграл вничью с Узбекистаном и отобрался на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Во вторник, 25 марта, состоялся матч 8-го тура отбора на чемпионат мира в Азии межу сборными Ирана и Узбекистана.

Встречу принимал Азади СТэдиум в Тегеране.

Команды обменялись двумя голами: за гостей забивали Файзуллаев и Еркинов, в составе Ирана дубль сделал Тареми. Именно 2 гола футболиста «Интера» и подарили его сборной путевку на мундиаль 2026 года.

После 8-ми туров Иран с 20 очками лидирует своей группе, а сборная Узбекистана с 17-ю очками занимает 2-ю строчку.

Иран присоединился к сборным Японии и Новой Зеландии, которые также гарантировали свое участие на мундиале. Это йже 4-й чемпионат мира к ряду для «принцов персии»

Отбор на чемпионат мира в Азии. 8-й тур

Иран – Узбекистан – 2:2

Голы: Тареми, 52, 83 – Еркин, 16, Файзуллаев, 53

Фото матча:

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сборная Ирана по футболу сборная Узбекистана по футболу чемпионат мира Мехди Тареми
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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