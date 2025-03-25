Иран сыграл вничью с Узбекистаном и отобрался на чемпионат мира

Во вторник, 25 марта, состоялся матч 8-го тура отбора на чемпионат мира в Азии межу сборными Ирана и Узбекистана.

Встречу принимал Азади СТэдиум в Тегеране.

Команды обменялись двумя голами: за гостей забивали Файзуллаев и Еркинов, в составе Ирана дубль сделал Тареми. Именно 2 гола футболиста «Интера» и подарили его сборной путевку на мундиаль 2026 года.

После 8-ми туров Иран с 20 очками лидирует своей группе, а сборная Узбекистана с 17-ю очками занимает 2-ю строчку.

Иран присоединился к сборным Японии и Новой Зеландии, которые также гарантировали свое участие на мундиале. Это йже 4-й чемпионат мира к ряду для «принцов персии»

Отбор на чемпионат мира в Азии. 8-й тур

Иран – Узбекистан – 2:2

Голы: Тареми, 52, 83 – Еркин, 16, Файзуллаев, 53

Фото матча: