Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше»
Экс-игрок сборной Украины разгневан результатом матча Лиги наций
23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.
Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал тренера национальной команды Сергея Реброва:
«Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обосрались, и соперник стал смелым.
Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем. Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора», – разгневан Леоненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда переиграла шестую ракетку мира в 1/16 финала тысячника в США
23 марта в 21:45 в Генке состоится ответный матч плей-офф Лиги наций