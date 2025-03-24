Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Хозяева победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал тренера национальной команды Сергея Реброва:

«Когда выбираешь на матч такую ​​тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обосрались, и соперник стал смелым.

Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем. Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора», – разгневан Леоненко.