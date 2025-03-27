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  4. Два экс-тренера Шахтера – в рейтинге высокооплачиваемых наставников Лиги 1
Франция
27 марта 2025, 14:10 |
105
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Два экс-тренера Шахтера – в рейтинге высокооплачиваемых наставников Лиги 1

Стало известно, сколько получают Роберто де Дзерби и Паулу Фонсека

27 марта 2025, 14:10 |
105
0
Два экс-тренера Шахтера – в рейтинге высокооплачиваемых наставников Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Французское издание L'Equipe составило рейтинг самых высокооплачиваемых наставников во французской Лиге 1.

Первое место с солидным отрывом занимает главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который получает 1 млн евро на месяц. Его подопечные возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав 68 баллов. Парижский клуб опережает ближайшего преследователя на 19 очков.

В тройке разместились два специалиста, которые ранее работали с донецким «Шахтером». Роберто де Дзерби зарабатывает 550 тысяч евро в месяц, а его «Марсель» разместился на втором месте (49 баллов).

Паулу Фонсека, который возглавляет «Лион», получает 320 тысяч евро. Его подопечные идут на пятой позиции, набрав 45 очков.

Рейтинг зарплат наставников Лиги 1

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Николай Титюк Источник: L'Equipe
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