Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта состоится четвертьфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Майами в верхней части сетки.

В 02:30 по Киеву на корт выйдут первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9).

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 5:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против итальянки Жасмин Паолини.

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