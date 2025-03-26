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  4. Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 марта 2025, 02:45 |
167
0

Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

26 марта 2025, 02:45 |
167
0
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

26 марта состоится четвертьфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Майами в верхней части сетки.

В 02:30 по Киеву на корт выйдут первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 9).

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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 5:0 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет против итальянки Жасмин Паолини.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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