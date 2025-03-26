Чемпионат мира26 марта 2025, 02:23 | Обновлено 26 марта 2025, 02:24
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Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Аргентинская команда забила два гола за 12 минут матча квалификации ЧМ
26 марта 2025, 02:23 | Обновлено 26 марта 2025, 02:24
283
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26 марта в 02:00 проходит матч 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины встречается с командой Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.
Хуалиан Альварес открыл счет в матче. Аргентинская команда вышла вперед на 5-й минуте (1:0).
Энцо Фернадес удвоил перевес хозяев поля на 12-й минуте (2:0).
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