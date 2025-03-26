Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Чемпионат мира
26 марта 2025, 02:23 | Обновлено 26 марта 2025, 02:24
283
1

Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией

Аргентинская команда забила два гола за 12 минут матча квалификации ЧМ

26 марта 2025, 02:23 | Обновлено 26 марта 2025, 02:24
283
1
Хулиан Альварес и Энцо Фернадес дали перевес Аргентине над Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 02:00 проходит матч 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины встречается с командой Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Хуалиан Альварес открыл счет в матче. Аргентинская команда вышла вперед на 5-й минуте (1:0).

Энцо Фернадес удвоил перевес хозяев поля на 12-й минуте (2:0).

По теме:
Израиль – Норвегия – 2:4. Как забил Холанд. Видео голов и обзор матча
Месси поедет за титулом? Аргентина еще до игры с Бразилией вышла на ЧМ-2026
Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ
сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Аргентина - Бразилия Хулиан Альварес Энцо Фернандес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Футбол | 25 марта 2025, 08:49 8
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»

Антон Боль поделился мнением о своем переходе в «Александрию»

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:48 21
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Футбол | 26.03.2025, 01:56
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
Футбол | 25.03.2025, 10:47
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере
Футбол | 25.03.2025, 18:46
Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере
Он работал в АПЛ. Назван тренер, который может заменить Пушича в Шахтере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
Бразилію катають як хлопчиків.Без жодного шансу Гол Бразилії, це неймовірний привіз захисника Аргентини.Гри у Бразилії абсолютно немає!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 51
Хоккей
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
24.03.2025, 21:14 25
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем