Нидерланды19 января 2026, 13:59
626
1
ВИДЕО. Сын ван Перси забил два гола за 1,5 минуты – пяткой и через себя
Дубль Шакила ван Перси
Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Нидерландов Робин ван Перси сейчас тренирует Фейенорд, за который выступает его сын Шакил ван Перси.
В матче чемпионата Нидерландов Фейе драматично уступил Спарте 3:4, однако ван Перси-младший оформил дубль и забил первые голы в национальном первенстве.
И как забил.
В течение 1,5 минуты Шакил сперва отправил мяч в ворота ударом пяткой, а затем удачно пробил через себя.
Комментарии
Мог забить 4 гола за 5 минут, но не смог.
