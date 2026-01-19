Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сын ван Перси забил два гола за 1,5 минуты – пяткой и через себя
Нидерланды
19 января 2026, 13:59 | Обновлено 19 января 2026, 14:19
Дубль Шакила ван Перси

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил ван Перси

Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Нидерландов Робин ван Перси сейчас тренирует Фейенорд, за который выступает его сын Шакил ван Перси.

В матче чемпионата Нидерландов Фейе драматично уступил Спарте 3:4, однако ван Перси-младший оформил дубль и забил первые голы в национальном первенстве.

И как забил.

В течение 1,5 минуты Шакил сперва отправил мяч в ворота ударом пяткой, а затем удачно пробил через себя.

Робин ван Перси Шакил ван Перси Фейеноорд видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
OKs100
Мог забить 4 гола за 5 минут, но не смог. 
