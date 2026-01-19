ВИДЕО. Сын ван Перси забил два гола за 1,5 минуты – пяткой и через себя

Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Нидерландов Робин ван Перси сейчас тренирует Фейенорд, за который выступает его сын Шакил ван Перси.

В матче чемпионата Нидерландов Фейе драматично уступил Спарте 3:4, однако ван Перси-младший оформил дубль и забил первые голы в национальном первенстве.

И как забил.

В течение 1,5 минуты Шакил сперва отправил мяч в ворота ударом пяткой, а затем удачно пробил через себя.