Сборная Украины потеряла свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА
После Кубка африканских наций некоторые команды серьезно продвинулись вверх
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд по состоянию на 19 января – сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает 30-е место.
Главные изменения в обновленной версии рейтинга связаны с Кубком африканским наций, благодаря которому многие сборные сделали серьезный прорыв:
- 8. Марокко (+3 позиции)
- 12. Сенегал (+7)
- 26. Нигерия (+12)
- 28. Алжир (+6)
- 31. Египет (+4)
- 37. Кот-д'Ивуар (+5)
- 45. Камерун (+12) и многие другие африканские сборные.
Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе 1 557.47 балла и пропустили вперед Нигерию и Алжир, из-за чего и упали на две позиции вниз.
В марте «сине-желтая» команда сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.
В первой тройке все сильнейшие сборные планеты сохранили остались на своих местах: Испания лидирует, второй идет Аргентина, на третьем месте разместилась Франция.
Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 19 января 2026 года)
