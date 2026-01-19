Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины потеряла свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная УКРАИНЫ
19 января 2026, 21:11 |
1456
0

Сборная Украины потеряла свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА

После Кубка африканских наций некоторые команды серьезно продвинулись вверх

19 января 2026, 21:11 |
1456
0
Сборная Украины потеряла свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА
УАФ. Сборная Украины по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд по состоянию на 19 января – сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает 30-е место.

Главные изменения в обновленной версии рейтинга связаны с Кубком африканским наций, благодаря которому многие сборные сделали серьезный прорыв:

  • 8. Марокко (+3 позиции)
  • 12. Сенегал (+7)
  • 26. Нигерия (+12)
  • 28. Алжир (+6)
  • 31. Египет (+4)
  • 37. Кот-д'Ивуар (+5)
  • 45. Камерун (+12) и многие другие африканские сборные.

Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе 1 557.47 балла и пропустили вперед Нигерию и Алжир, из-за чего и упали на две позиции вниз.

В марте «сине-желтая» команда сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В первой тройке все сильнейшие сборные планеты сохранили остались на своих местах: Испания лидирует, второй идет Аргентина, на третьем месте разместилась Франция.

Полный рейтинг ФИФА смотрите на сайте организации

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 19 января 2026 года)

По теме:
Садио МАНЕ: «Мы должны создавать хороший имидж для футбола»
ФОТО. В УАФ обратились к Довбику после операции
«Судьи тоже ошибаются». Наставник сборной Сенегала извинился за уход с поля
сборная Украины по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Алжира по футболу рейтинг ФИФА
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

ФОТО. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию
Футбол | 19 января 2026, 19:14 1
ФОТО. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию
ФОТО. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию

Артема прооперировали

Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19.01.2026, 16:28
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 22
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 14
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем