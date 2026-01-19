Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Интер Милан
20.01.2026 22:00 - : -
Арсенал
Лига чемпионов
19 января 2026, 21:56 | Обновлено 19 января 2026, 22:14
Матч состоится 20 января в 22:00

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Интером» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Интер – Арсенал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
