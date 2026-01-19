Интер Милан

20.01.2026 22:00 - : -
Лига чемпионов19 января 2026, 21:56 | Обновлено 19 января 2026, 22:14
43
0
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 января в 22:00
19 января 2026, 21:56 | Обновлено 19 января 2026, 22:14
43
0
Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Интером» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Интер – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – АрсеналСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2026, 16:29 1
Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…
Футбол | 19 января 2026, 22:57 0
Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Футбол | 19.01.2026, 09:11
Олимпийские игры | 19.01.2026, 19:38
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 22:49 3
18.01.2026, 15:20 2
17.01.2026, 18:46 1
18.01.2026, 12:40 5
18.01.2026, 10:13 18
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
18.01.2026, 13:51 5