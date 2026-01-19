Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 22:02 | Обновлено 19 января 2026, 23:10
Определено будущее Ефима Конопли в Шахтере

Игрок будет выступать за «горняков» до конца сезона

ФК Шахтер. Ефим Конопля

Донецкий «Шахтер» окончательно определился с дальнейшей судьбой защитника Ефима Конопли.

Несмотря на то, что футболист отказался продлевать контракт и оказался вне долгосрочных планов клуба, «горняки» не собираются отказываться от его услуг уже сейчас.

Стратегия «Шахтера» заключается в том, чтобы Конопля доиграл до окончания действующего контракта и покинул команду в статусе свободного агента.

Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.

