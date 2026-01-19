20.01.2026 22:00 - : -
Лига чемпионов19 января 2026, 21:50 |
65
0
Реал Мадрид – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 20 января в 22:00
19 января 2026, 21:50 |
65
0
Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Монако».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – МонакоСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Футбол | 18 января 2026, 23:57 23
Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир
Футбол | 19.01.2026, 17:25
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футбол | 19.01.2026, 22:22
Комментарии 0
Популярные новости
19.01.2026, 10:00 3
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
17.01.2026, 16:13 44
19.01.2026, 10:33 1
18.01.2026, 16:37 8