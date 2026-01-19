Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.01.2026 22:00 - : -
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 января 2026, 21:50 |
65
0

Матч состоится 20 января в 22:00

19 января 2026, 21:50 |
65
0
ФК Реал Мадрид

Во вторник, 20 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Монако».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Реал Мадрид Лига чемпионов Монако Андрей Лунин смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
