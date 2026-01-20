Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов

Мадридский Реал одержал убедительную победу над Монако в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 6:1 в пользу королевского клуба.

Дубль для сливочных оформил Килиан Мбаппе. Гол + ассист сделал Винисиус Жуниор, еще по одному мячу забили Франко Мастантуоно, Джуд Беллингем и Тило Керер (автогол).

Единственным, кто сумел отличиться в составе гостей, стал Джордан Тезе.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве. Весь поединок отыграл бельгиец Тибо Куртуа.

Для нового тренера Реала Альвар Арбелоа это был первый матч в Лиге чемпионов. В январе Альваро сменил Хаби Алонсо и уже имеет две победы в качестве наставника сливочных.

В таблице Лиги чемпионов Реал поднялся на второе место с 15 очками. У лидера – Арсенала – 21 пункт. Монако с девятью баллами располагается на 20-й позиции.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января

Реал Мадрид (Испания) – Монако (Франция) – 6:1

Голы: Мбаппе, 8, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус Жуниор, 63, Беллингем, 80 – Тезе, 72

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Дин Хёйсен, Рауль Асенсио (Дани Себальос, 46), Эдуардо Камавинга (Франсиско Гарсия, 77), Федерико Вальверде (Dani Meso, 83), Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Франко Мастантуоно (Гонсало Гарсия, 71), Арда Гюлер (Даниэль Карвахаль, 77), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе

Монако: Филипп Кен, Вандерсон (Кассум Уаттара, 61), Тило Керер, Джордан Тезе, Эрик Дайер, Кайо Энрике, Денис Закария (Аладжи Бамба, 73), Александр Головин (Люка Мишаль, 84), Магнес Аклиуш, Ансумане Фати (Мамаду Кулибали, 61), Фоларин Балогун (Джордж Иленихена, 73)

Предупреждения: Джуд Беллингем (44) – Денис Закария (33)

Инфографика

Таблица Лиги чемпионов 2025/26