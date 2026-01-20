Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.

Мбаппе забил второй гол на 26-й минуте встречи с передачи Винисиус Жуниора и сделал счет 2:0. Первый мяч в ворота своей экс-команды Килиан отправил на пятой минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мбаппе оформил 11-й гол в текущем сезоне главного еврокубка и возглавляет таблицу гонки бомбардиров турнира.

Реал и Монако проводят встречу на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine