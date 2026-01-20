ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут
Килиан сделал счет 2:0 в пользу Реала в матче седьмого тура Лиги чемпионов
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.
Мбаппе забил второй гол на 26-й минуте встречи с передачи Винисиус Жуниора и сделал счет 2:0. Первый мяч в ворота своей экс-команды Килиан отправил на пятой минуте.
Мбаппе оформил 11-й гол в текущем сезоне главного еврокубка и возглавляет таблицу гонки бомбардиров турнира.
Реал и Монако проводят встречу на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
