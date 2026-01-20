Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут
Australian Open
20 января 2026, 22:35 | Обновлено 20 января 2026, 22:48
57
0

ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут

Килиан сделал счет 2:0 в пользу Реала в матче седьмого тура Лиги чемпионов

20 января 2026, 22:35 | Обновлено 20 января 2026, 22:48
57
0
ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.

Мбаппе забил второй гол на 26-й минуте встречи с передачи Винисиус Жуниора и сделал счет 2:0. Первый мяч в ворота своей экс-команды Килиан отправил на пятой минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мбаппе оформил 11-й гол в текущем сезоне главного еврокубка и возглавляет таблицу гонки бомбардиров турнира.

Реал и Монако проводят встречу на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Мбаппе оформил дубль в ворота Монако за 26 минут

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Габриэл Жезус оформил дубль для Арсенала в матче с Интером
ВИДЕО. Интер быстро ответил канонирам. Сучич сравнял счет в матче ЛЧ
Буде-Глимт стал четвертым клубом из Норвегии, забившим 3+ гола англичанам
Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Монако Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Теннис | 20 января 2026, 18:06 0
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января

В среду в Мельбурне сыграет Элина Свитолина

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20 января 2026, 07:57 30
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол

Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 20.01.2026, 14:59
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем