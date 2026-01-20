20 января на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Монако. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в 2025-м году не побеждала ни в одном из турниров. Выходом, по мнению руководства, стала смена опытного Анчелотти на перспективного Хаби Алонсо, не чужого проекту, и при этом прогремевшего с Байером. Но экс-полузащитник не справился: бодро начав новый сезон, в итоге к Рождеству гранд уже отставал от Барселоны в Примере и проиграла ей же в январе решающий поединок за Суперкубок. После этого наставника поменяли... И Арбелоа в новом амплуа стартовал с поражения - Лунин пропустив в кубке трижды от Альбасете. Потом была уверенная победа, под свист трибун, но там соперником стали Леванте.

Зато в Лиге чемпионов нет особенных поводов для беспокойства. Там испанцы не блистали, уступив и Ливерпулю, и Манчестер Сити. Но все равно, взяв уже четыре победы, вышло гарантировать себе плей-офф - но можно еще за место в топ-8 побороться.

Монако

Клуб два предыдущих сезона провел под руководством Хюттера. С Ади получилось взять соответственно второе и третье место в Лиге 1. Но все же в начале осени австриец разругался с руководством, что закончилось его увольнением. Лучше от этого точно не стало: 1:3 с Лорьяном дома стало уже девятым поражением. Зона еврокубков отдаляется все больше...

В Лиге чемпионов все начиналось с неожиданного поражения в первом туре в Брюгге, 1:4. Потом поражений не было, но все равно при трех ничьих получилось выиграть только у Буде/Глимт и Галатасарая. Еще есть реальные шансы на выход в плей-офф, но толтко при победах в последних поединках основного раунда.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались весной 2004-го года - и обменялись уверенными домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом испанцев. Дома они должны обыгрывать кризисного соперника даже при условиях форы -1,5 гола (коэффициент - 1,70).