Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
20.01.2026 22:00 - : -
Монако
Лига чемпионов
20 января 2026, 13:59 | Обновлено 20 января 2026, 14:22
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву

20 января 2026, 13:59 | Обновлено 20 января 2026, 14:22
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Монако. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в 2025-м году не побеждала ни в одном из турниров. Выходом, по мнению руководства, стала смена опытного Анчелотти на перспективного Хаби Алонсо, не чужого проекту, и при этом прогремевшего с Байером. Но экс-полузащитник не справился: бодро начав новый сезон, в итоге к Рождеству гранд уже отставал от Барселоны в Примере и проиграла ей же в январе решающий поединок за Суперкубок. После этого наставника поменяли... И Арбелоа в новом амплуа стартовал с поражения - Лунин пропустив в кубке трижды от Альбасете. Потом была уверенная победа, под свист трибун, но там соперником стали Леванте.

Зато в Лиге чемпионов нет особенных поводов для беспокойства. Там испанцы не блистали, уступив и Ливерпулю, и Манчестер Сити. Но все равно, взяв уже четыре победы, вышло гарантировать себе плей-офф - но можно еще за место в топ-8 побороться.

Монако

Клуб два предыдущих сезона провел под руководством Хюттера. С Ади получилось взять соответственно второе и третье место в Лиге 1. Но все же в начале осени австриец разругался с руководством, что закончилось его увольнением. Лучше от этого точно не стало: 1:3 с Лорьяном дома стало уже девятым поражением. Зона еврокубков отдаляется все больше...

В Лиге чемпионов все начиналось с неожиданного поражения в первом туре в Брюгге, 1:4. Потом поражений не было, но все равно при трех ничьих получилось выиграть только у Буде/Глимт и Галатасарая. Еще есть реальные шансы на выход в плей-офф, но толтко при победах в последних поединках основного раунда.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались весной 2004-го года - и обменялись уверенными домашними победами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.34 для Реала и 9.15 для Монако. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают явным фаворитом испанцев. Дома они должны обыгрывать кризисного соперника даже при условиях форы -1,5 гола (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
20 января 2026 -
22:00
Монако
По теме:
Бомбардиры КАН. Хавбек Реала выиграл награду, забив 5 мячей в турнире
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид Монако Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
