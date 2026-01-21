Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
20 января мадридский Реал принял Монако в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу сливочных.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался в резерве. Ворота подопечных Альваро Арбелоа защищал Тибо Куртуа.
Дубль сделал Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор оформил гол + ассист, Федерико Вальверде отдал две голевые.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 20 января
Реал Мадрид (Испания) – Монако (Франция) – 6:1
Голы: Мбаппе, 8, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (автогол), Винисиус Жуниор, 63, Беллингем, 80 – Тезе, 72
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 5 мин
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 26 мин.
ГОЛ! 3:0 Мастантуоно, 50 мин.
ГОЛ! 4:0 Керер, 55 мин. (автогол)
ГОЛ! 5:0 Винисиус Жуниор, 63 мин.
ГОЛ! 5:1 Тезе, 72 мин.
События матча
