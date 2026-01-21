Английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем отличился забитым голом в матче седьмого тура Лиги чемпионов против Монако.

Беллингем поразил ворота соперников на 80-й минуте встречи, установив окончательный счет поединка – 6:1 в пользу сливочных.

После забитого мяча Джуд сделал жест, изображающий глоток из бутылки. Так Беллингем отреагировал на слухи о том, что он страдает от алкоголизма.

Для Беллингема это уже второй гол в текущем сезоне ЛЧ и первый забитый мяч во всех турнирах с конца декабря.

❗️ ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи