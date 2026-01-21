Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Лига чемпионов
21 января 2026, 00:45 |
190
0

ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи

Джуд установил окончательный счет матча между Реалом и Монако – 6:1

21 января 2026, 00:45 |
190
0
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем отличился забитым голом в матче седьмого тура Лиги чемпионов против Монако.

Беллингем поразил ворота соперников на 80-й минуте встречи, установив окончательный счет поединка – 6:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После забитого мяча Джуд сделал жест, изображающий глоток из бутылки. Так Беллингем отреагировал на слухи о том, что он страдает от алкоголизма.

Для Беллингема это уже второй гол в текущем сезоне ЛЧ и первый забитый мяч во всех турнирах с конца декабря.

❗️ ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи

По теме:
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Кубок Англии. Определен соперник Ман Сити: все пары 1/16 финала
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Джуд Беллингем видео голов и обзор Реал Мадрид Монако Лига чемпионов алкоголь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20 января 2026, 06:02 1
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20 января 2026, 14:40 0
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере

Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша

Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Футбол | 20.01.2026, 22:55
Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Буде-Глимт – Ман Сити – 3:1. Громкая сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 20.01.2026, 17:32
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем