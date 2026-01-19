Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Другие новости
19 января 2026, 15:46 | Обновлено 19 января 2026, 15:50
177
0

Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января

Игроки Динамо отметили большой христианский праздник совместным снимком

19 января 2026, 15:46 | Обновлено 19 января 2026, 15:50
177
0
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Instagram. Кирилл Осипенко, Кристиан Биловар и Денис Попов

Футболисты киевского «Динамо» Кристиан Биловар, Денис Попов и Кирилл Осипенко присоединились к поздравлениям по случаю Крещения.

Спортсмены разместили в соцсетях общее фото, сделанное на морском побережье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«С Крещением Господним», – написал Биловар под публикацией.

Напомним, что ранее в Украине Крещение ежегодно отмечалось 19 января. Однако после перехода на новоюлианский календарь церковные даты были перенесены на 13 дней назад, и теперь праздник Крещения Господня приходится на 6 января.

По теме:
ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту
Ворскла запланировала в межсезонье семь спаррингов
Стало известно, кто будет помогать Дулубу в Ниве
фото lifestyle Динамо Киев Кристиан Биловар Денис Попов Кирилл Осипенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Футбол | 19 января 2026, 13:18 0
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

Александр покидает состав Ноттингем Форест

Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19 января 2026, 06:44 70
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб

Украинец уже вернулся к тренировкам

Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19.01.2026, 09:11
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем