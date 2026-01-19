Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января

Футболисты киевского «Динамо» Кристиан Биловар, Денис Попов и Кирилл Осипенко присоединились к поздравлениям по случаю Крещения.

Спортсмены разместили в соцсетях общее фото, сделанное на морском побережье.

«С Крещением Господним», – написал Биловар под публикацией.

Напомним, что ранее в Украине Крещение ежегодно отмечалось 19 января. Однако после перехода на новоюлианский календарь церковные даты были перенесены на 13 дней назад, и теперь праздник Крещения Господня приходится на 6 января.