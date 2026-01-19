Жирона нашла «реинкарнацию Артема Довбика». Он поразил всю Испанию

Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат продолжает поражать испанскую прессу после успешной серии матчей.

В последних трех поединках он забил четыре гола, даря команде надежду на борьбу за еврокубки и вызывая восторг болельщиков. Эксперт Diario AS Марк Бернад Суэльвес назвал Ваната «реинкарнацией Артема Довбика», отметив, что украинец повторил достижение бывшего лидера Жироны, забив в трех матчах Ла Лиги подряд.

За первые 20 матчей сезона Довбик забил 11 голов, а Ванат – 7, со средним показателем гола каждые 182 минуты. Впереди у Ваната матчи с «Хетафе» и «Овьедо», где он сможет попробовать превзойти рекорд Довбика.