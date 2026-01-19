ЛЕВЧЕНКО: «Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание»

Экс-футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов, а ныне президент нидерландского профсоюза футболистов Евгений Левченко поделился впечатлениями о потенциальном трансфере Александра Зинченко в «Аякс».

– Мы знаем, что в «Аяксе» есть очень интересная академия, много игроков высокого уровня. Но им нужно время, и им нужны такие игроки, как Душан Тадич или Джордан Хендерсон. Если Зинченко придет, то, мне кажется, это было бы очень круто, если бы он взял на себя роль лидера. Потому что это очень важно для этой команды с множеством талантливых игроков. Из этой команды нужно сделать коллектив. Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание, чтобы это сделать.

– «Аякс» с ноября работает без постоянного тренера, сейчас исполняет обязанности Фред Грим, до недавнего времени был без технического директора, потому что в ноябре ушел Алекс Кроес. В какой футбол сейчас играет команда Фреда Грима? И какие перспективы Зинченко в этом футболе, в этой команде?

– Зинченко – это игрок с большим опытом. Мы можем говорить о нем что угодно, но мы знаем, что он хочет играть, хочет показывать футбол, отдается на 100% и является профессионалом своего дела. Мне кажется, это будет очень большим плюсом для «Аякса».

Я уже сказал, что, мне кажется, для Зины есть большая ответственность – взять на себя то, что делал Хендерсон, например, несколько лет назад: собирать команду. Не столько быть на поле, потому что эти игроки все умеют показывать футбол, а объединять команду, чтобы она не разваливалась, когда пропускает гол. Мне кажется, это очень важно.

Например, как мы видели, когда «Аякс» играл с «Гоу Эгед Иглс», они забивают, а потом разваливаются. Первый тайм еще играют нормально, а во втором ужасная игра.

«Аякс» – это команда, которая на данный момент очень нестабильна и имеет несколько критически важных позиций на поле. Мне кажется, что слева, где играли Вейндел и Роса, они сильно провалились. И если Зинченко сможет показать серьезный футбол на левом фланге, объединить команду, то, мне кажется, это будет очень хорошо.