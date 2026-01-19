Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВЧЕНКО: «Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание»
Нидерланды
19 января 2026, 22:40 | Обновлено 19 января 2026, 22:41
259
0

ЛЕВЧЕНКО: «Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание»

Евген считает, что Александру Зинченку будет отведена важная роль в «Аяксе»

19 января 2026, 22:40 | Обновлено 19 января 2026, 22:41
259
0
ЛЕВЧЕНКО: «Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов, а ныне президент нидерландского профсоюза футболистов Евгений Левченко поделился впечатлениями о потенциальном трансфере Александра Зинченко в «Аякс».

– Мы знаем, что в «Аяксе» есть очень интересная академия, много игроков высокого уровня. Но им нужно время, и им нужны такие игроки, как Душан Тадич или Джордан Хендерсон. Если Зинченко придет, то, мне кажется, это было бы очень круто, если бы он взял на себя роль лидера. Потому что это очень важно для этой команды с множеством талантливых игроков. Из этой команды нужно сделать коллектив. Мне кажется, для Зины лежит такое большое задание, чтобы это сделать.

– «Аякс» с ноября работает без постоянного тренера, сейчас исполняет обязанности Фред Грим, до недавнего времени был без технического директора, потому что в ноябре ушел Алекс Кроес. В какой футбол сейчас играет команда Фреда Грима? И какие перспективы Зинченко в этом футболе, в этой команде?

– Зинченко – это игрок с большим опытом. Мы можем говорить о нем что угодно, но мы знаем, что он хочет играть, хочет показывать футбол, отдается на 100% и является профессионалом своего дела. Мне кажется, это будет очень большим плюсом для «Аякса».

Я уже сказал, что, мне кажется, для Зины есть большая ответственность – взять на себя то, что делал Хендерсон, например, несколько лет назад: собирать команду. Не столько быть на поле, потому что эти игроки все умеют показывать футбол, а объединять команду, чтобы она не разваливалась, когда пропускает гол. Мне кажется, это очень важно.

Например, как мы видели, когда «Аякс» играл с «Гоу Эгед Иглс», они забивают, а потом разваливаются. Первый тайм еще играют нормально, а во втором ужасная игра.

«Аякс» – это команда, которая на данный момент очень нестабильна и имеет несколько критически важных позиций на поле. Мне кажется, что слева, где играли Вейндел и Роса, они сильно провалились. И если Зинченко сможет показать серьезный футбол на левом фланге, объединить команду, то, мне кажется, это будет очень хорошо.

По теме:
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»
Александр Зинченко Аякс Евгений Левченко чемпионат Нидерландов по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Футбол | 19 января 2026, 16:29 1
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026

Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда обидно и неприятно…

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 19 января 2026, 22:22 0
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Клуб хотел бы вернуть Витиньо

Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Футбол | 19.01.2026, 06:44
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Футбол | 19.01.2026, 15:46
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19.01.2026, 09:11
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 14
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
17.01.2026, 22:15
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем