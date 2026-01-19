Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Англия
19 января 2026, 13:55 | Обновлено 19 января 2026, 14:20
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

Александр покидает состав Ноттингем Форест

Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации Sky Sports, в понедельник украинец Александр Зинченко отправляется в Нидерланды, где игрок близок к переходу в Аякс на правах аренды.

Зинченко пройдет медосмотр и подпишет контракт в течение ближайших двух дней.

Права на футболиста принадлежат Арсеналу, но первую часть сезона Зинченко провел в Ноттингем Форест. Лесникам нужно будет прервать аренду, чтобы Александр смог перебраться в Аякс.

Зинченко, чей контракт с Арсеналом истекает летом этого года, в текущем сезоне провел 10 матчей.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Аякс трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
