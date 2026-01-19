Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

По информации Sky Sports, в понедельник украинец Александр Зинченко отправляется в Нидерланды, где игрок близок к переходу в Аякс на правах аренды.

Зинченко пройдет медосмотр и подпишет контракт в течение ближайших двух дней.

Права на футболиста принадлежат Арсеналу, но первую часть сезона Зинченко провел в Ноттингем Форест. Лесникам нужно будет прервать аренду, чтобы Александр смог перебраться в Аякс.

Зинченко, чей контракт с Арсеналом истекает летом этого года, в текущем сезоне провел 10 матчей.