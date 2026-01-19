Садио МАНЕ: «Мы должны создавать хороший имидж для футбола»

Во время финального матча Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко (1:0 д.в.) скандальная ситуация произошла в компенсированное время второго тайма:

Судья назначил пенальти в пользу Марокко, и главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав позвал своих игроков с поля в техническую зону. Игра была остановлена почти на 20 минут. После этого капитан сенегальцев Садио Мане вмешался и призвал партнеров вернуться на поле и продолжить матч. Команда неохотно вернулась на поле, чтобы предотвратить техническое поражение.

В конце концов Браим Диас не реализовал спорный пенальти на последних минутах. Удар принял на свои ладони Эдуар Менди. Матч перешел в дополнительное время, и Пап Алассан Гуйе мощным ударом принес Сенегалу второй титул КАН.

После матча Садио Мане рассказал: «Уход с поля был бы худшим, особенно для африканского футбола. Ошибки арбитров не должны останавливать футбольный матч. Мы должны показывать футбол в хорошем свете. Футбол – это нечто особенное, за нами наблюдал весь мир, мир любит футбол, и я думаю, что футбол – это удовольствие, поэтому мы должны создавать хороший имидж для футбола.

Думаю, было бы безумием не доиграть этот матч. Только из-за того, что арбитр назначил пенальти – мы что, должны уйти с поля? Думаю, это было бы худшим, особенно для африканского футбола. Я бы лучше проиграл, чем чтобы такое произошло с нашим футболом. Это действительно очень плохо.

Футбол не должен останавливаться даже на 10 минут, но что мы можем сделать? Мы должны принять то, что произошло, но положительное в том, что мы вернулись и сыграли матч, а что случилось – то случилось».

Садио Мане был признан лучшим игроком турнира, Браим Диас получил Золотую бутсу как лучший бомбардир соревнований с 5 голами, Яссин Буну получил приз лучшему вратарю турнира.