ФОТО. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию

Нападающий национальной сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артем Довбик в своем Instagram сообщил, что перенес операцию на бедре:

«Травмы – это часть игры. Сосредоточен на восстановлении и возвращении на поле более сильным. Спасибо вам за поддержку – это много для меня значит.

Тишина. Работа. Возвращение. Скоро увидимся».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

ФОТО. Довбик перенес операцию