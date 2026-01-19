ФОТО. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию
Артема прооперировали
Нападающий национальной сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артем Довбик в своем Instagram сообщил, что перенес операцию на бедре:
«Травмы – это часть игры. Сосредоточен на восстановлении и возвращении на поле более сильным. Спасибо вам за поддержку – это много для меня значит.
Тишина. Работа. Возвращение. Скоро увидимся».
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее «Рома» приняла решение по Артему Довбику.
ФОТО. Довбик перенес операцию
