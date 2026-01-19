Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Судьи тоже ошибаются». Наставник сборной Сенегала извинился за уход с поля
Кубок африканских наций
19 января 2026, 20:57 | Обновлено 19 января 2026, 21:19
«Судьи тоже ошибаются». Наставник сборной Сенегала извинился за уход с поля

Пап Тиав все обдумал и рассказал, что его действия в финале КАН были на эмоциях

«Судьи тоже ошибаются». Наставник сборной Сенегала извинился за уход с поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Сенегала Пап Тиав после финального матча Кубка африканских наций против Марокко (1:0 д.в.) извинился за то, что после скандальной ситуации в компенсированное время второго тайма увел команду с поля:

«После того как я все обдумал, понял, что не должен был просить их уйти с поля. Я извиняюсь за это. Иногда я реагирую на эмоциях. Перед этим мы забили гол, который не засчитали. Но теперь мы принимаем, что арбитры тоже допускают ошибки, и приносим извинения».

Автор единственного гола Пап Алассан Гуйе рассказал, что Садио Мане призвал игроков Сенегала доиграть матч:

«У нас было чувство несправедливости. Непосредственно перед пенальти мы считали, что должны были забить гол, но арбитр не пошел смотреть VAR. Садио сказал нам вернуться на поле, и мы снова собрались. Затем Эдуар сделал сейв, мы сохранили концентрацию, забили гол и выиграли матч».

Голкипер сенегальцев Эдуар Менди, который отбил пенальти Браима Диаса на 90+24-й минуте, рассказал о событиях на поле:

«Что мы говорили между собой? Это между нами. Мы сделали это вместе и вернулись вместе – это все, что имеет значение. Он пытался исполнить пенальти паненкой, но я остался на ногах. Мы удержали команду в игре, и в тот момент я помог своей команде».

сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций Пап Тиав судейство скандал Садио Мане Пап Алассан Гуйе Эдуар Менди пенальти Браим Диас
Николай Степанов Источник: Hindustan Times
