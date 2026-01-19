«Судьи тоже ошибаются». Наставник сборной Сенегала извинился за уход с поля

Главный тренер Сенегала Пап Тиав после финального матча Кубка африканских наций против Марокко (1:0 д.в.) извинился за то, что после скандальной ситуации в компенсированное время второго тайма увел команду с поля:

«После того как я все обдумал, понял, что не должен был просить их уйти с поля. Я извиняюсь за это. Иногда я реагирую на эмоциях. Перед этим мы забили гол, который не засчитали. Но теперь мы принимаем, что арбитры тоже допускают ошибки, и приносим извинения».

Автор единственного гола Пап Алассан Гуйе рассказал, что Садио Мане призвал игроков Сенегала доиграть матч:

«У нас было чувство несправедливости. Непосредственно перед пенальти мы считали, что должны были забить гол, но арбитр не пошел смотреть VAR. Садио сказал нам вернуться на поле, и мы снова собрались. Затем Эдуар сделал сейв, мы сохранили концентрацию, забили гол и выиграли матч».

Голкипер сенегальцев Эдуар Менди, который отбил пенальти Браима Диаса на 90+24-й минуте, рассказал о событиях на поле:

«Что мы говорили между собой? Это между нами. Мы сделали это вместе и вернулись вместе – это все, что имеет значение. Он пытался исполнить пенальти паненкой, но я остался на ногах. Мы удержали команду в игре, и в тот момент я помог своей команде».