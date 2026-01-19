19 января, свою встречу в рамках Серии А проведут Кремонезе – Верона. Начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Кремонезе

Никто не обещал Кремонезе легкой жизни в элите итальянского футбола, но команда успешно начала, что и позволяет держаться в середине турнирной таблицы. Команда занимает сейчас 14-ю строчку, отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

У клуба самый сложный отрезок сезона, ведь не удается выиграть уже шесть матчей подряд, за этот отрезок удалось набрать всего два очка. В последнем туре Кремонезе и вовсе провалился в гостях против Ювентуса, уступив со счетом 0:5.

С таким падением недалеко и до борьбы за выживание, сейчас футболистам важно вернуть уверенность в собственные силы. Из-за перебора желтых карточек предстоящий матч пропустит Пеццелла.

Верона

«Мастифы» пока худшие в Серии А на данный момент, занимая последнюю строчку в турнирной таблице. Отставание от спасительного 17-го места составляет 4 очка, так что вся борьба еще впереди.

В последнем туре Верона выдала неплохой матч дома против Болоньи, но устоять здесь не удалось, поражение со счетом 2:3, тот случай, когда у соперника залетали невероятные мячи. Ничего не остается, как бороться за сохранение прописки в сильнейшем итальянском дивизионе. Клуб не побеждает уже пять матчей кряду, сумев набрать всего один балл за этот период. Из-за дисквалификации не сыграет Нуньес, травмированы Белла-Кочап и Суслов, под вопросом Акпа АкпроБелгали, Фресе, Кастанос.

Личные встречи

Противостояние первого круга завершилось нулевой ничьей, хотя стоит отметить, что Верона владела преимуществом, целых 9 ударов в створ, три голевых момента, но подвела реализация.

Прогноз

Обе команды подзабыли вкус побед, так что будут заряжены взять три очка. Явного фаворита нет, Кремонезе играет дома, находится выше в турнирной таблице, но у Вероны больше опыта в элите. Жду футбола на встречных курсах, многое будет зависеть от плана на игру. Рискну сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами за коэффициент 2 (за линией БК betking).