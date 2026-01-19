Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико
Команда Фабрегаса не заметила соперника
В понедельник, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Лацио» и «Комо».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 0:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте, когда Батурина ударом с линии штрафной площадки не без помощи рикошета отправил мяч в угол ворот Проведеля.
Гости удвоили преимущество на 24-й минуте: Пас быстрее всех сориентировался в штрафной и протолкнул мяч в ворота. Спустя еще десять минут Какере заработал пенальти, однако Пас не сумел переиграть Проведеля, и счет остался 2:0 в пользу «Комо».
В начале второго тайма Нико все же оформил дубль, нанеся точный удар в дальний верхний угол с линии штрафной площадки, установив окончательный счет на табло.
Серия А. 21-й тур, 19 января
Лацио – Комо – 0:3
Голы: Батурина, 2, Пас, 24, 49
Кремонезе – Верона – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев
Тренер «Короны» Яцек Зелиньски – о матче с киевлянами