  4. Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико
Чемпионат Италии
Лацио
19.01.2026 21:45 – FT 0 : 3
Комо
Италия
19 января 2026, 23:44 | Обновлено 19 января 2026, 23:46
Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико

Команда Фабрегаса не заметила соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 января, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Лацио» и «Комо».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 0:3.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте, когда Батурина ударом с линии штрафной площадки не без помощи рикошета отправил мяч в угол ворот Проведеля.

Гости удвоили преимущество на 24-й минуте: Пас быстрее всех сориентировался в штрафной и протолкнул мяч в ворота. Спустя еще десять минут Какере заработал пенальти, однако Пас не сумел переиграть Проведеля, и счет остался 2:0 в пользу «Комо».

В начале второго тайма Нико все же оформил дубль, нанеся точный удар в дальний верхний угол с линии штрафной площадки, установив окончательный счет на табло.

Серия А. 21-й тур, 19 января

Лацио – Комо – 0:3

Голы: Батурина, 2, Пас, 24, 49

Кремонезе – Верона – 0:0

