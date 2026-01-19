Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
19.01.2026 21:45 - : -
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 января 2026, 11:35 | Обновлено 19 января 2026, 12:52
52
0

Поединок состоится 19 января и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

19 января на Стадио Олимпико пройдет матч 21-го тура Серии А Италии, в котором Лацио встретится с Комо. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда все же считается до сих пор историческим футбольным грандом. Вот только максимальным результатом за последние десятилетия было второе место, что завоевали при Сарри. Не удивительно, что летом его попросили вернуться - таким образом реагировали на откат на седьмое место, что не позволило сохранить пропуск в еврокубки.

Но сейчас и у Маурицио мало что получается. Еще и руководство помогает, без согласования с тренером продавая такого ключевого футболиста, как Гендузи. Тем не менее, уже без него, в прошлом туре, закончили победой. С другой стороны, там победили 1-0 скромному аутсайдеру, Вероне. Более того, это первый матч, выигранный за пять последних. С другой стороны, и проиграли из восьми поединков только один, с Наполи.

Комо

Клуб когда-то уже мелькал в Серии А, в начале века. Но с тех пор многое изменилось, вплоть до банкротства и вынужденного рестарта - благо, что в итоге проектом заинтересовались местные бизнесмены. В итоге их амбиций хватило, чтобы дойти, в 2024-м году, в высшую лигу. И там удалось новичку приятно удивить: с 49 очками замкнули топ-10.

Сейчас удается снова демонстрировать очень достойные результаты. Да, в прошлом туре подопечные Сеска проиграли, 1-3 с Миланом. Но это только четвертая осечка с начала сезона - выигранных при этом более чем вдвое больше, девять. Так что даже после упомянутой неудачи команда удерживается в зоне еврокубков. А ведь есть еще и кубок, где прошли Зюдтироль и Сассуоло, и вскоре предстоит играть с Фиорентиной на выезде.

Статистика личных встреч

Все три первых очных поединка были выиграны римлянами. Но потом, в 2025-м году, была сначала ничья, а потом и победа Комо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной. Но в целом Комо стабильнее проходит нынешний сезон - поставим на их победу с нулевой форой (коэффициент - 2,0 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Лацио
19 января 2026 -
21:45
Комо
Фора Комо (0) 2.0
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
