ВИДЕО. Канадская теннисистка покинула корт на Aus Open в инвалидном кресле
Марина Стакушич не сумела доиграть встречу 1/64 финала против Присциллы Хон
21-летняя канадская теннисистка Марина Стакушич (WTA 127) не сумела завершить стартовый матч Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде канадка вышла на корт против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 121). В третьем сете у Стакушич начались сильные судороги и она упала на корт, после чего снялась с поединка.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Присцилла Хон (Австралия) [WC] – Марина Стакушич (Канада) [Q] – 1:6, 6:4, 5:3, RET., Стакушич
Стакушич не сумела самостоятельно покинуть корт – Марину забрали в инвалидном кресле.
Хон и Стакушич провели второе очное противостояние. В 2022 году Присцилла переиграла соперницу на соревнованиях в Ванкувере.
Во втором круге Australian Open Присцилла сыграет против 29-й сеяной Ивы Йович из США.
ВИДЕО. Канадская теннисистка покинула корт на Aus Open в инвалидном кресле
Marina Stakusic was forced to leave the court in a wheelchair after suffering an injury 🤕— TNT Sports (@tntsports) January 19, 2026
Superb sportsmanship from opponent Priscilla Hon, who helped every step of the way 💙 pic.twitter.com/kwfMDU2JOj
Видеообзор матча Присцилла Хон – Марина Стакушич
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей присоединился к Полесью в Испании
Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»