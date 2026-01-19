21-летняя канадская теннисистка Марина Стакушич (WTA 127) не сумела завершить стартовый матч Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде канадка вышла на корт против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 121). В третьем сете у Стакушич начались сильные судороги и она упала на корт, после чего снялась с поединка.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Присцилла Хон (Австралия) [WC] – Марина Стакушич (Канада) [Q] – 1:6, 6:4, 5:3, RET., Стакушич

Стакушич не сумела самостоятельно покинуть корт – Марину забрали в инвалидном кресле.

Хон и Стакушич провели второе очное противостояние. В 2022 году Присцилла переиграла соперницу на соревнованиях в Ванкувере.

Во втором круге Australian Open Присцилла сыграет против 29-й сеяной Ивы Йович из США.

ВИДЕО. Канадская теннисистка покинула корт на Aus Open в инвалидном кресле

Marina Stakusic was forced to leave the court in a wheelchair after suffering an injury 🤕



Superb sportsmanship from opponent Priscilla Hon, who helped every step of the way 💙 pic.twitter.com/kwfMDU2JOj — TNT Sports (@tntsports) January 19, 2026

Видеообзор матча Присцилла Хон – Марина Стакушич

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine