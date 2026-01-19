Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Канадская теннисистка покинула корт на Aus Open в инвалидном кресле
Australian Open
19 января 2026, 14:01 | Обновлено 19 января 2026, 14:02
Марина Стакушич не сумела доиграть встречу 1/64 финала против Присциллы Хон

Getty Images/Global Images Ukraine

21-летняя канадская теннисистка Марина Стакушич (WTA 127) не сумела завершить стартовый матч Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде канадка вышла на корт против представительницы Австралии Присциллы Хон (WTA 121). В третьем сете у Стакушич начались сильные судороги и она упала на корт, после чего снялась с поединка.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Присцилла Хон (Австралия) [WC] – Марина Стакушич (Канада) [Q] – 1:6, 6:4, 5:3, RET., Стакушич

Стакушич не сумела самостоятельно покинуть корт – Марину забрали в инвалидном кресле.

Хон и Стакушич провели второе очное противостояние. В 2022 году Присцилла переиграла соперницу на соревнованиях в Ванкувере.

Во втором круге Australian Open Присцилла сыграет против 29-й сеяной Ивы Йович из США.

Видеообзор матча Присцилла Хон – Марина Стакушич

Фотогалерея матча

Марина Стакушич Присцилла Хон видео Australian Open 2026 фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
