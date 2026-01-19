Первая потеря топ-10: восьмой номер АТР досрочно завершил матч на Aus Open
Феликс Оже-Альяссим не сумел доиграть встречу 1/64 финала против Нуну Боржеша
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 8) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде канадец вышел на корт против Нуну Боржеша (Португалия, ATP 46). После трех сетов Оже отказался продолжать поединок – встреча завершилась за 2 часа и 16 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Нуну Боржеш (Португалия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [7] – 3:6, 6:4, 6:4
Феликс снялся с матча из-за проблем в левым бедром / подколенном сухожилием, которые начались у него в третьей партии.
Оже-Альяссим стал первым теннисистом из топ-10 рейтинга АТР, который покинул Australian Open. В 2022 году Феликс добралась до полуфинала мейджора в Мельбурне.
Боржеш в четвертый раз выступает на Austrslian Open. Его лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2024 году.
Во втором круге Нуну встретится с победителем противостояния Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, ATP 87) – Джордан Томпсон (Австралия, ATP 111).
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец уже вернулся к тренировкам
Только одна потеря у мужчин, а с Костюк и Ястремской из мейджора вылетела Александрова