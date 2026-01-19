Первая потеря топ-10: восьмой номер АТР досрочно завершил матч на Aus Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (АТР 8) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде канадец вышел на корт против Нуну Боржеша (Португалия, ATP 46). После трех сетов Оже отказался продолжать поединок – встреча завершилась за 2 часа и 16 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Нуну Боржеш (Португалия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [7] – 3:6, 6:4, 6:4

Феликс снялся с матча из-за проблем в левым бедром / подколенном сухожилием, которые начались у него в третьей партии.

Оже-Альяссим стал первым теннисистом из топ-10 рейтинга АТР, который покинул Australian Open. В 2022 году Феликс добралась до полуфинала мейджора в Мельбурне.

Боржеш в четвертый раз выступает на Austrslian Open. Его лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2024 году.

Во втором круге Нуну встретится с победителем противостояния Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, ATP 87) – Джордан Томпсон (Австралия, ATP 111).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine