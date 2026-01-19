Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 января 2026, 22:04 | Обновлено 19 января 2026, 23:02
ВИДЕО. Кафу не стареет. Матч легенд ФИФА состоялся в мексиканском Монтеррее

Легенды мексиканского футбола победили звезд мира

ВИДЕО. Кафу не стареет. Матч легенд ФИФА состоялся в мексиканском Монтеррее
FIFA

В мексиканском Монтеррее 18 января 2026 года состоялся яркий футбольный матч легенд, как мероприятие к чемпионату мира 2026.

По итогам встречи легенды мексиканского футбола победили легенд международного футбола в серии пенальти (5:5, пен. 3:2).

Матч прошел на Estadio Monterrey и собрал больших звезд мирового футбола, которые ранее выступали за топ‑клубы и сборные. В составе FIFA Legends играли такие известные ветераны, как Кафу, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Патрик Клюйверт, Уэсли Снейдер, Серхио Бускетс, Марко Матерацци, Кристиан Виери, Карлес Пуйоль, Дида, Пепе, Хави.

Мексиканские легенды также выставили сильный состав, в котором выделялись Луис «Матадор» Эрнандес, Антонио Де Нигрис, Мигель Лайюн, Марко Фабиан, Андрес Гуардадо, Орибе Перальта, Франсиско Паленсия и Мойсес Муньос.

В матче в формате 9x9 было забито 10 голов (5:5), плюс зрители увидели серию пенальти. Знаменитый бразилец Кафу отметился двумя голами и ассистом на Дель Пьеро. Мексиканские легенды также показали свое мастерство в атаке, переиграв соперников в серии послематчевых пенальти.

Этот поединок стал одним из событий, создающих футбольную атмосферу перед чемпионатом мира 2026, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике.

Матч легенд. Монтеррей (Мексика), 18 января 2026, формат 9x9

Легенды Мексики – Легенды ФИФА – 5:5 (пен. 3:2)

Легенды ФИФА (старт): Дида, Кафу, Пепе, Пуйоль, Матерацци, Тотти, Хави, Бускетс, Дель Пьеро

На замены выходили: Игита, Тшабалала, Снейдер, Виери, Клюйверт, Кампос

ВИДЕО. Матч легенд в мексиканском Монтеррее

Фотогалерея

