Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Товарищеский поединок носил благотворительный характер
Вечером 15 сентября в Лиссабоне прошел благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников были легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Игра шла в формате 2 тайма по 40 минут. Португальская команда выиграла благотворительный матч со счетом 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу, Пепе. У команды звезд мира отличился Майкл Оуэн.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем во втором тайме он играл с 74 по 80 минуты.
Организаторы ставили цель – собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.
⚽️ Товарищеский матч. Лиссабон, 15 сентября
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1
Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48
Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)
Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.
Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков, Александр Усик. Тренер-игрок: Роберто Карлос.
ВИДЕО. Как Усик вышел на замену в матче легенд
⚽ Undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk playing in the Portugal Legends vs World Legends football game today. @legendsmatch1pic.twitter.com/rlcA3yxqAn— EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 15, 2025
Видео голов матча
Here's all the key action from the first half. 👇— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
Big chances for both sides... there's more goals in this!
🇵🇹 1-0 🌍 pic.twitter.com/hfhWY4iFaa
You won't get a penalty for that! 🫣— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
A moment to forget for Helder Postiga... 😅 pic.twitter.com/FhgoJsSdIy
"It's easier to defend, or spoil, than it is to create."— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
Well it certainly easier for you, Owen. 😉 pic.twitter.com/H2SdlIQxo7
The maestro Luis Figo scores back in his home town 😎🇵🇹— ITV Football (@itvfootball) September 15, 2025
Watch Portugal Legends v World Legends on @ITVX now 📺 pic.twitter.com/P2Edgtsgph
Stop Figo if you can...— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
The legend has scored a fantastic goal on his return to the José Alvalade Stadium. 👏 pic.twitter.com/2MFiHpyJip
Pepe scores! 🇵🇹#LegendsCharityGame pic.twitter.com/A8By7DCUUl— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
Составы команд
