Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Португалия
16 сентября 2025, 00:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 00:51
595
2

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Legends Charity Game. Александр Усик (справа)

Вечером 15 сентября в Лиссабоне прошел благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играли Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников были легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра шла в формате 2 тайма по 40 минут. Португальская команда выиграла благотворительный матч со счетом 4:1. Голы забили Педру Паулета, Элдер Поштига, Луиш Фигу, Пепе. У команды звезд мира отличился Майкл Оуэн.

Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем во втором тайме он играл с 74 по 80 минуты.

Организаторы ставили цель – собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

⚽️ Товарищеский матч. Лиссабон, 15 сентября

Легенды Португалии Легенды мира – 4:1

Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48

Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)

Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.

Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков, Александр Усик. Тренер-игрок: Роберто Карлос.

ВИДЕО. Как Усик вышел на замену в матче легенд

Видео голов матча

Составы команд

По теме:
Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Легенды Португалии и мира провели яркий 2-й тайм со шквалом голом
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Nostradamus
прикольно.. грали мультiмiлiонери, щоб зiбрати 1 лям)) 
Ответить
0
Макеевка🫂
Где тут  легенды мира ?  Даже легенды моего любимого Шахтера ,Толи Тимощука нету. Получаеться фуфло 
Ответить
0
