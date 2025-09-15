ВИДЕО. Как Усик вышел на замену в благотворительном матче в Лиссабоне

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Знаменитый украинский боксер Александр Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

