Легенды Португалии – Легенды мира. Матч с участием Усика. Смотреть LIVE
Смотрите 15 сентября в 22:00 благотворительный матч в Лиссабоне
15 сентября в 22:00 в Лиссабоне состоится благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» сойдутся Легенды Португалии и Легенды мира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
В матче примет участие знаменитый украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира.
Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов.
Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.
Составы команд на благотворительный матч в Португалии
🔹 Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.
🔹 Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков. Тренер-игрок: Роберто Карлос.
Трансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Составы команд
