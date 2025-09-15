Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенды Португалии – Легенды мира. Матч с участием Усика. Смотреть LIVE
Португалия
15 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 15 сентября 2025, 18:01
Смотрите 15 сентября в 22:00 благотворительный матч в Лиссабоне

SBC

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне состоится благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» сойдутся Легенды Португалии и Легенды мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

В матче примет участие знаменитый украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов.

Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

Составы команд на благотворительный матч в Португалии

🔹 Легенды Португалии: Витор Байя, Бету Пимпарел; Фабиу Коэнтрау, Элизеу, Данни, Рикарду Карвалью, Босингва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Симау, Манише, Луиш Фигу, Нани, Деку, Тиагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Элдер Поштига, Паулета. Тренер: Коштинья.

🔹 Легенды мира: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар; Марко Матерацци, Карлес Пуйоль, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Роберто Карлос; Гаиска Мендьета, Кристиан Карембе, Георгиос Карагунис, Марек Гамшик, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Юрий Джоркаефф, Кака; Хенрик Ларссон, Хавьер Савиола, Майкл Оуэн, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков. Тренер-игрок: Роберто Карлос.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Составы команд

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
