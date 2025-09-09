15 сентября в Лиссабоне состоится битва легенд португальского футбола

15 сентября в Лиссабоне состоится уникальное футбольное шоу – битва легенд. На стадионе «Жозе Алваладе» сойдутся сборная легенд Португалии и команда звёзд остального мира.

Матч должен собрать на трибунах около 50 тысяч болельщиков, а ещё миллионы зрителей смогут наблюдать за ним онлайн и по телевидению. Среди участников – Луиш Фигу и другие звёзды, которые оставили след в истории футбола.

Организаторы пишут: «The Legends Charity Game – это больше, чем игра. Это символ единства, сострадания и общей цели. Каждый гол, каждый взрыв эмоций на трибунах и каждое пожертвование помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру».

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Легенды Португалии

Тренер: Коштінья

Вратари: Витор Байя, Бету

Защитники: Пепе, Рикарду Карвалью, Фабиу Коентрау, Босингва, Жорже Андраде, Элизеу, Бруну Алвеш

Полузащитники: Луиш Фигу, Деку, Дани, Симау, Манише, Тьягу Мендеш

Нападающие: Нани, Куарежма, Нуну Гомеш, Элдер Поштига, Паулета

Легенды мира