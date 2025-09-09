Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
09 сентября 2025, 04:31
15 сентября в Лиссабоне состоится битва легенд португальского футбола

Организаторы планируют собрать 1 млн евро для благотворительных проектов

legendscharitygame.com

15 сентября в Лиссабоне состоится уникальное футбольное шоу – битва легенд. На стадионе «Жозе Алваладе» сойдутся сборная легенд Португалии и команда звёзд остального мира.

Матч должен собрать на трибунах около 50 тысяч болельщиков, а ещё миллионы зрителей смогут наблюдать за ним онлайн и по телевидению. Среди участников – Луиш Фигу и другие звёзды, которые оставили след в истории футбола.

Организаторы пишут: «The Legends Charity Game – это больше, чем игра. Это символ единства, сострадания и общей цели. Каждый гол, каждый взрыв эмоций на трибунах и каждое пожертвование помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру».

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов.

Трансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Легенды Португалии

  • Тренер: Коштінья
  • Вратари: Витор Байя, Бету
  • Защитники: Пепе, Рикарду Карвалью, Фабиу Коентрау, Босингва, Жорже Андраде, Элизеу, Бруну Алвеш
  • Полузащитники: Луиш Фигу, Деку, Дани, Симау, Манише, Тьягу Мендеш
  • Нападающие: Нани, Куарежма, Нуну Гомеш, Элдер Поштига, Паулета

Легенды мира

  • Тренер: Петер Шмейхель
  • Ассистент тренера: Диего Лугано
  • Вратари: Петер Чех, Эдвин ван дер Сар, Рене Игита
  • Защитники: Кафу, Марко Матерацци, Хавьер Дзанетти, Карлес Пуйоль, Джон Терри, Роберто Карлос
  • Полузащитники: Кака, Юрий Джоркаеф, Кристиан Карембё, Гаиска Мендьета, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Йоргос Карагунис, Марек Гамшик
  • Нападающие: Алессандро Дель Пьеро, Хенрик Ларссон, Майкл Оуэн, Хавьер Савиола, Христо Стоичков

