15 сентября в Лиссабоне состоится битва легенд португальского футбола
Организаторы планируют собрать 1 млн евро для благотворительных проектов
15 сентября в Лиссабоне состоится уникальное футбольное шоу – битва легенд. На стадионе «Жозе Алваладе» сойдутся сборная легенд Португалии и команда звёзд остального мира.
Матч должен собрать на трибунах около 50 тысяч болельщиков, а ещё миллионы зрителей смогут наблюдать за ним онлайн и по телевидению. Среди участников – Луиш Фигу и другие звёзды, которые оставили след в истории футбола.
Организаторы пишут: «The Legends Charity Game – это больше, чем игра. Это символ единства, сострадания и общей цели. Каждый гол, каждый взрыв эмоций на трибунах и каждое пожертвование помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру».
Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов.
Трансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Легенды Португалии
- Тренер: Коштінья
- Вратари: Витор Байя, Бету
- Защитники: Пепе, Рикарду Карвалью, Фабиу Коентрау, Босингва, Жорже Андраде, Элизеу, Бруну Алвеш
- Полузащитники: Луиш Фигу, Деку, Дани, Симау, Манише, Тьягу Мендеш
- Нападающие: Нани, Куарежма, Нуну Гомеш, Элдер Поштига, Паулета
Легенды мира
- Тренер: Петер Шмейхель
- Ассистент тренера: Диего Лугано
- Вратари: Петер Чех, Эдвин ван дер Сар, Рене Игита
- Защитники: Кафу, Марко Матерацци, Хавьер Дзанетти, Карлес Пуйоль, Джон Терри, Роберто Карлос
- Полузащитники: Кака, Юрий Джоркаеф, Кристиан Карембё, Гаиска Мендьета, Красимир Балаков, Георге Хаджи, Йоргос Карагунис, Марек Гамшик
- Нападающие: Алессандро Дель Пьеро, Хенрик Ларссон, Майкл Оуэн, Хавьер Савиола, Христо Стоичков
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер дал совет Ярмоленко
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву