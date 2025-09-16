Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор
Португалия
16 сентября 2025, 00:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 00:42
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Лиссабоне

Legends Charity Game. Александр Усик

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22 по 39 мин), после чего был заменен. А затем во втором тайме он играл с 74 по 80 мин.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

Товарищеский матч. Лиссабон, 15 сентября

Легенды Португалии Легенды мира – 4:1

Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48

Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (легенды мира)

ВИДЕО. Как Усик вышел на замену в матче легенд

Видео голов матча

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
ВИДЕО. Легенды Португалии и мира провели яркий 2-й тайм со шквалом голом
ВИДЕО. Как Паулета открыл счет в матче Легенд Португалии и Легенд мира
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
