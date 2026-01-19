Известно, где продолжит карьеру Буртник после неудачной аренды в Динамо

Как стало известно Sport.ua, защитник Василий Буртник, который осеннюю часть сезона на правах аренды провел в киевском «Динамо», после расторжения соглашения по обоюдному согласию сторон, возвращается в перволиговую тернопольскую «Ниву», которой принадлежит. Этот футболист присоединился к «Динамо» в сентябре 2025 года, но в официальных матчах участия не принимал.

20 января футболисты «Нивы» под руководством нового главного тренера Олега Дулуба начнут подготовку к новым испытаниям в Первой лиге. На просмотре будут три представителя второлигового «Самбора-Нивы-2» защитники Максим-Любомир Шута, Андрей Демьянчук и нападающий Максим Крамарчук.

Больше не будут выступать за «Ниву» Дмитрий Галадей, Юрий Тлумак и Андрей Бей.

В 19 туре Первой лиги «Нива» сыграет в гостях с одним из лидеров – «Агробизнесом».

Ранее стало известно, кто будет помогать Дулубу в «Ниве».