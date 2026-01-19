ФОТО. В УАФ обратились к Довбику после операции
Нападающему сборной Украины пожелали скорейшего и качественного восстановления
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола отреагировала на новость об операции нападающего национальной сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артема Довбика:
«Форвард украинской сборной Артем Довбик перенес операцию. Желаем Артему скорейшего и качественного восстановления. Ждем на поле 🤞🫂».
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
ФОТО. В УАФ обратились к Довбику после операции
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в Жироне
Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»