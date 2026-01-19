20 января, в рамках первого круга Australian Open, между собой сыграют Ангелина Калинина (WTA 178) – Ван Синьюй (WTA 43).

Начало матча запланировано на 03:30 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Ангелина Калинина

Украинская спортсменка в прошлом сезоне выпала за пределы топ-100, пропустит полгода. В декабре Калинина смогла взять трофей в Лиможе – на том турнире WTA 125 был неплохой состав.

Спортсменка попробовала сыграть в Аделаиде, но сразу же уступила в квалификации венгерке Бондар – 4:6, 6:7. Первый мейджор сезона пришлось начать тоже с квалификационных встреч, где удалось обыграть Гарленд из Тайваня – 7:5, 6:2, Куверманс из Нидерландов – 7:6, 6:0, а в финале была победа над полькой Хвалиньской – 5:7, 6:2, 6:1.

Хорошая игра в квалификации явно прибавила Калининой уверенности в себе, украинка на Открытом чемпионате Австралии максимум добиралась до третьего круга, надо попробовать побить свой личный рекорд.

Ван Синьюй

Китайская спортсменка должна быть знакома украинским любителям тенниса, ведь именно Ван недавно играла в финале турнира в Окленде, где уступила Элине Свитолиной – 3:6, 6:7. Хоть титул и не удалось взять, теннисистка однозначно может быть довольна своим выступлением, ведь она прошла таких соперниц как: американка Макнелли – 2:6, 6:3, 7:5, мексиканка Сарасуа – 7:5, 6:4, британка Джонс – 6:4, 4:3 и Франческа снялась. А в полуфинале была тяжелейшая победа над Эалой с Филиппин – 5:7, 7:5, 6:4.

Также был турнир в Хобарте, там китаянка начала с победы над австралийкой Гибсон – 6:2, 6:3, а потом было поражение от польки Линетт – 1:6, 5:7. На австралийском мейджоре Ван еще никогда не заходила дальше второго круга.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки между собой никогда не играли, а на бумаге китаянка небольшой фаворит. Встречаются два крепких середняка, так что можно ожидать примерно равной борьбы.

Теннисисткам важно показать свои сильные стороны. Я думаю, что такой матч может затянуться, по этой причине я ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,74.