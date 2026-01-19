Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Украина. Премьер лига
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Киевское «Динамо» хотело бы вернуть бразильского легионера Витиньо в Украину.

Однако, как отмечает Динамомания, футболист отказался от такой идеи. С 2022 года он играет в аренде в бразильских клубах: «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Брагантино» и сейчас – «Интернасьональ».

В сезоне 2025 года Витиньо провел за «Интернасьональ» 48 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Контракт игрока с «Динамо» и аренда в «Интернасьонале» заканчиваются в июне, после чего он станет свободным агентом. На бразильца уже претендуют «Интернасьональ», «Сантос» и «Баия».

Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
