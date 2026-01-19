Бразильский клуб подпишет бесплатно футболиста Динамо. Идут переговоры
«Интернасьональ» делает все возможное, чтобы убедить Витиньо остаться в нынешнем клубе
Бразильский «Интернасьональ» делает все возможное, чтобы бесплатно подписать вингера Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».
26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды, однако после завершения сезона 2025/26 получит статус свободного агента. Нападающий планировал провести полгода, играя за «Интернасьональ», а летом присоединиться к «Сантосу».
Однако «красные» намерены сохранить Витиньо, поэтому ведут переговоры о новом соглашении, чтобы вингер не ушел к конкуренту.
Инсайдер Лукас Коллер сообщил, что в ближайшее время спортивный директор Фабиньо Сольдадо лично встретится с нападающим, чтобы обсудить все детали будущего контракта.
Сам Витиньо пока не принял окончательного решение, однако рассматривает вариант, при котором продолжит карьеру, защищая цвета ФК «Интернасьональ».
#Inter mantém expectativa de assinar pré-contrato com Vitinho. Fabinho Soldado tomou as rédeas da negociação nos últimos dias. Ele manifestou o desejo de permanecer, mas ainda há um caminho para percorrer entre as partes. pic.twitter.com/VpPW8myv5A— Lucas Collar (@LucasCollar) January 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты «Жироны» и сборной Украины решили отправиться в соседнюю Андорру для отдыха
Бой Александра против Уайлдера может собрать 150 тысяч зрителей в Сан-Франциско