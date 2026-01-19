Бразильский клуб подпишет бесплатно футболиста Динамо. Идут переговоры

Бразильский «Интернасьональ» делает все возможное, чтобы бесплатно подписать вингера Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды, однако после завершения сезона 2025/26 получит статус свободного агента. Нападающий планировал провести полгода, играя за «Интернасьональ», а летом присоединиться к «Сантосу».

Однако «красные» намерены сохранить Витиньо, поэтому ведут переговоры о новом соглашении, чтобы вингер не ушел к конкуренту.

Инсайдер Лукас Коллер сообщил, что в ближайшее время спортивный директор Фабиньо Сольдадо лично встретится с нападающим, чтобы обсудить все детали будущего контракта.

Сам Витиньо пока не принял окончательного решение, однако рассматривает вариант, при котором продолжит карьеру, защищая цвета ФК «Интернасьональ».