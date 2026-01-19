Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразильский клуб подпишет бесплатно футболиста Динамо. Идут переговоры
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 09:47
Бразильский клуб подпишет бесплатно футболиста Динамо. Идут переговоры

«Интернасьональ» делает все возможное, чтобы убедить Витиньо остаться в нынешнем клубе

Бразильский клуб подпишет бесплатно футболиста Динамо. Идут переговоры
ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский «Интернасьональ» делает все возможное, чтобы бесплатно подписать вингера Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо».

26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды, однако после завершения сезона 2025/26 получит статус свободного агента. Нападающий планировал провести полгода, играя за «Интернасьональ», а летом присоединиться к «Сантосу».

Однако «красные» намерены сохранить Витиньо, поэтому ведут переговоры о новом соглашении, чтобы вингер не ушел к конкуренту.

Инсайдер Лукас Коллер сообщил, что в ближайшее время спортивный директор Фабиньо Сольдадо лично встретится с нападающим, чтобы обсудить все детали будущего контракта.

Сам Витиньо пока не принял окончательного решение, однако рассматривает вариант, при котором продолжит карьеру, защищая цвета ФК «Интернасьональ».

чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
