Украина. Премьер лига19 января 2026, 21:40 | Обновлено 19 января 2026, 21:42
154
0
Динамо – Корона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 20 января в 16:00 по Киеву
Первым соперником киевского «Динамо» на зимнем тренировочном сборе в Турции станет польский клуб «Корона» из города Кельце.
Спаринг состоится во вторник, 20 января (начало – 16:00 по киевскому времени).
Поединок примет стадион Fanatic Tour Topkapi Football Center.
Следующий матч киевляне проведут 25 января против клуба «Малишева» из Косово.
Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на официальном канале «Динамо» на YouTube.
