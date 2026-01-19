Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча
Голкипер «Полесья» заработал удаление в начале поединка
«Полесье» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. В контрольном матче команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польской «Легией».
Евгений Волынец получил красную карточку на 3-й минуте. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Защищать ворота житомирского клуба вышел Георгий Бущан.
Бущану пришлось потрудиться, да и голкиперу «Легии» тоже. В результате открыть счет ни одной из команд не удалось.
Товарищеский матч. Испания. 19 января
«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
