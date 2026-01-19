Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Полесье
19.01.2026 17:00 – FT 0 : 0
Легия Варшава
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 21:56 | Обновлено 19 января 2026, 22:13
Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча

Голкипер «Полесья» заработал удаление в начале поединка

Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча
ФК Полесье

«Полесье» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. В контрольном матче команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польской «Легией».

Евгений Волынец получил красную карточку на 3-й минуте. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Защищать ворота житомирского клуба вышел Георгий Бущан.

Бущану пришлось потрудиться, да и голкиперу «Легии» тоже. В результате открыть счет ни одной из команд не удалось.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Urets
Виконавська майстерність ахова, жодного шансу пройти в єврокубках з такою майстерністю навіть цю суперкризову Легію.
