Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча

«Полесье» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. В контрольном матче команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польской «Легией».

Евгений Волынец получил красную карточку на 3-й минуте. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Защищать ворота житомирского клуба вышел Георгий Бущан.

Бущану пришлось потрудиться, да и голкиперу «Легии» тоже. В результате открыть счет ни одной из команд не удалось.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча