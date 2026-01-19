Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье проводит спарринг с обидчиком Шахтера. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 16:41 | Обновлено 19 января 2026, 16:55
Полесье проводит спарринг с обидчиком Шахтера. Стартовые составы

Поединок «Легия» – «Полесье» состоится 19 января в 17:00 по Киеву

ФК Полесье

Ко второй части чемпионата «Полесье» готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. В понедельник, 19 января, подопечные Руслана Ротаня проведут контрольный матч с клубом «Легия» Варшава.

«Легия» в этом сезоне выступала в основном этапе Лиги конференций. Команда не пробилась в плей-офф, заняв в турнирной таблице 28-е место. При этом «Легия» со счетом 2:1 обыграла донецкий «Шахтер».

В чемпионате Польши «Легия» идет в зоне вылета, занимая в турнирной таблице 17 место. В 18 матчах команда набрала 19 очков (4 победы, 7 ничьих и 7 поражений).

Товарищеский матч. Испания. 19 января, 17:00

«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир)

Стартовый состав «Полесья»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Виале, Хадрой, Томандзото, Шепелев, Эмерллаху, Брагару, Назаренко, Филиппов.

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Полесья»


Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс проводит спарринг с лидером чемпионата Дании. Стартовые составы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир Легия Варшава стартовые составы
