С удалением вратаря. Полесье сыграло контрольный матч с Легией
Евгений Волынец получил красную карточку уже на 3-й минуте
«Полесье» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. В понедельник, 19 января, команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польским клубом «Легия» Варшава.
Уже на 3-й минуте Евгений Волынец получил красную карточку. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Место в воротах занял Георгий Бущан.
Работы у Бущана было достаточно, как и у его коллеги из польского клуба. Однако открыть счет ни одной из команд так и не удалось.
Товарищеский матч. Испания. 19 января
«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0
Видеозапись матча
