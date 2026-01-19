Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С удалением вратаря. Полесье сыграло контрольный матч с Легией
Товарищеские матчи
Полесье
19.01.2026 17:00 – FT 0 : 0
Легия Варшава
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 19:11 |
С удалением вратаря. Полесье сыграло контрольный матч с Легией

Евгений Волынец получил красную карточку уже на 3-й минуте

ФК Полесье

«Полесье» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. В понедельник, 19 января, команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польским клубом «Легия» Варшава.

Уже на 3-й минуте Евгений Волынец получил красную карточку. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Место в воротах занял Георгий Бущан.

Работы у Бущана было достаточно, как и у его коллеги из польского клуба. Однако открыть счет ни одной из команд так и не удалось.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Легия Варшава Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Евгений Волынец Георгий Бущан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
