С удалением вратаря. Полесье сыграло контрольный матч с Легией

«Полесье» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочном сборе в Испании. В понедельник, 19 января, команда Руслана Ротаня сыграла вничью с польским клубом «Легия» Варшава.

Уже на 3-й минуте Евгений Волынец получил красную карточку. Голкипер «Полесья» выскочил на перехват и за пределами штрафной сбил соперника. Место в воротах занял Георгий Бущан.

Работы у Бущана было достаточно, как и у его коллеги из польского клуба. Однако открыть счет ни одной из команд так и не удалось.

Товарищеский матч. Испания. 19 января

«Легия» (Варшава, Польша) – «Полесье» (Житомир) – 0:0

Видеозапись матча